Hasta el 5 de noviembre aumentará oleaje en la Cuenca del Pacífico Colombiano

Cali

La Dirección General Marítima, Dimar, a través del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico, ha informado que, a partir de hoy hasta el 5 de noviembre, se presentará un aumento del oleaje en gran parte de la Cuenca del Pacífico Colombiano.

Las olas, que estarán entre 1,7 a 2,5 metros, afectarán principalmente la zona norte del Pacífico colombiano y alcanzarán a impactar, moderadamente, la zona centro, donde se encuentra Buenaventura.

Se están haciendo recomendaciones, especialmente, para las embarcaciones menores.

Esta situación no influye demasiado para el transporte de turistas a las diferentes playas ya que, es un fenómeno natural y cíclico y, más bien, puede convertirse en un atractivo turístico.

Sin embargo, la medidas de seguridad siempre serán necesarias, por ejemplo, que los turistas no se alejen mucho de las playas, y se recomienda estar atentos a las actualizaciones de la situación, por parte de la Dirección General Marítima, Dimar.