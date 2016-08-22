Gabriel Olier, un joven que responde al reto del emprendimiento

Gabriel Olier el joven emprendedor barranquillero, ganador de la convocatoria de emprendimiento City Tech, por la creación del drom Prometeus de Olier Aerospace, es un joven destacado dedicado a sus proyectos y considerado un ejemplo para la gente de su generación.

Sobre su creación dice que ese es un sueño que tuvo desde niño, un sueño que querer crear más tecnologías y tras ingresar a la universidad asegura que logró adquirir más conocimientos que le permitieron dedicarse de lleno a sacar adelante su sueño.

Me tuve que retirar un semestre de la universidad para sacar adelante este drom de nombre Prometeus, primera nave dada a conocer al mundo desde Barranquilla, la cual llamó la atención tanto de personas del país como de fuera de él”, asegura.

El drom de Gabriel consiste en una nave no tripulada de alto rendimiento, capaz de volar hasta 3 mil metros de altura y 100 kilómetros a la redonda. Implementada para predecir incendios rurales, a través del análisis termográfico de terrenos.

“Henos avanzado muchísimo empezamos un segundo prototipo vamos a empezar a evaluar ciertas condiciones atmosféricas de mayor desarrollo tecnológico. Gracias a Dios tenemos contratos, hemos pasado la etapa inicial y seguimos en crecimiento constante”, dijo Gabriel.

Entre las metas que tiene este joven emprendedor está la de logar que su empresa, en cinco años, se convierta en una multilatina.