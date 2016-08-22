Los venezolanos no se dejan censar por temor a la deportación: Verano

De acuerdo con el gobernador, Eduardo Verano de la Rosa, tradicionalmente hay como una especie de vaivén, un flujo migratorio en ambos sentidos, es como los wayuu que no tienen fronteras, la gente va y viene buscando las mejores oportunidades de una mejor calidad de vida para sus familias.

Dijo que le misma preocupación que hubo cuando la gente emigró la hay ahora cuando la gente está regresando, sobre todo con su familia, lo que acrecienta las necesidades de atenderlos.

Dijo el mandatario que ha habido problemas con los censos de los migrantes no quieren censarse porque temen ser deportados

“No hay ningún interés en deportarlos, sino todo lo contrario, es censarlo para saber exactamente cuál es el impacto que vamos a tener en Salud, en Educación en empleo para atenderlos y apoyarlos.