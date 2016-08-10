Caseteros de Pradomar denuncian contaminación por arroyos

Uno de los arroyos con problemas de contaminación en Pradomar( Caracol Radio )

Barranquilla

El presidente de la Junta de Acción Comunal de Prodomar, Luis Villalba, denunció un grave problema de contaminación en el balneario por los tres arroyos, que desembocan en el sector.

El dirigente comunal sostuvo que se registra una sedimentación, debido a la deforestación que se presenta en el Municipio de Puerto Colombia a raíz de las autorizaciones para las nuevas construcciones.

Agregó que con las lluvias también llegan a las playas aguas residuales.

El vocero de la comunidad hizo un llamado a la Alcaldía de Puerto Colombia y a la Dimar con el fin de buscar una solución al grave problema.

Finalmente, destacó que la contaminación afectada a los 22 comerciantes de Pradomar, que generan 600 empleos.