Personería de Turbo niega hallazgos de cadáveres de cubanos en la selva del Darién

A través dae las redes sociales algunos cubanos dieron a conocer un video en el cual se observa, al parecer, un cadáver de una persona en la selva del Darién, sitio de tránsito de los cubanos a la frontera de Colombia con Panamá.

La personera de Turbo, Antioquia, Karen Gamboa, aseguró en diálogo con Caracol Radio, que no se tiene ninguna prueba fidedigna que compruebe esa situación.

“Pero es que en realidad reporte como tal, una prueba fidedigna que nosotros podamos decir que hay cuerpos en la selva, no, no la hemos recibido. No se nos ha comunicado a ninguna institución que hacemos parte de este proceso, no se nos ha dado esa información”, explicó la personera Gamboa.

Sobre el video relató que es muy corto y que se dio a conocer en una cuenta de Facebook que tienen los cubanos que hacen tránsito por Turbo.

“Alcance a observar un video que lo subieron al grupo de Facebook de cubanos, donde una persona alcanza a filmar a un señor que iba con una niña cargada y a una distancia de 4 metros se alcanza a ver lo que parece ser un cuerpo, pero entra a uno dudar sobre la credibilidad del video, sin embargo, debido a las condiciones de la selva una persona pueda morir de forma natural”, afirmó la representante del Ministerio Público.

De todas formas las autoridades correspondientes iniciaran a investigar el video y verificar la zona donde posiblemente se denuncia estaría los cadáveres de personas que intentan cruzar la selva del Darién.