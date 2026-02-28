Israel cierra su espacio aéreo tras el ataque contra Irán

TEHERÁN (IRÁN), 28/02/2026.- Una columna de humo emerge del centro de Teherán tras un ataque israelí este sábado. Irán anunció este sábado el cierre de su espacio aéreo después de que se escucharan varias explosiones en diversos puntos de Teherán y de que Israel informara de que ha lanzado un ataque preventivo contra el país persa. EFE/ Mehrnews SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO). PROHIBIDO SU USO POR MEDIOS ISRAELÍES / Mehrnews

La Autoridad Aeroportuaria de Israel decretó este sábado el cierre del espacio aéreo nacional, cancelando la llegada o salida de vuelos programados, después de que el Ejército bombardease Teherán y declarase el estado de emergencia en el país durante 48 horas.

“Tras los acontecimientos relacionados con la seguridad, el ministro de Transporte ha ordenado al director de la Autoridad de Aviación Civil que cierre el espacio aéreo del Estado de Israel a los vuelos civiles. La seguridad de los pasajeros es nuestra máxima prioridad”, detalló esta entidad en un comunicado.

No hay una fecha clara de en qué momento se reabrirá el espacio aéreo, ya que se desconoce cuándo Irán responderá a los bombardeos israelíes, pero la Autoridad Aeroportuaria dijo que notificará “con 24 horas de antelación a la reanudación de los vuelos”.

Israel bombardeó esta mañana Teherán, en lo que el Ejército calificó de un “ataque preventivo”. Tras el ataque, hizo sonar las alarmas antiaéreas a lo largo de todo el territorio israelí y ordenó a la población a mantenerse cerca de un búnker.

“Se espera un ataque con misiles y drones contra el Estado de Israel y su población civil en el futuro inmediato”, informó el Ministerio de Defensa en un comunicado a las 8.15 hora local (6.15 GMT).

EFE escuchó un fuerte ruido en el norte de Teherán y vio como una columna de humo ascendía hacia el cielo. La agencia Fars, vinculada con la Guardia Revolucionaria iraní, distinguió al menos tres explosiones en el centro y norte de la capital iraní.

Este ataque se produce en medio de las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos, cuya última ronda de produjo el jueves y había otra prevista para este lunes.

Esas negociaciones se mantienen bajo la amenaza militar de Estados Unidos, que ha aseguro que atacaría al país persa si no llegaban a un acuerdo, para lo que ha realizado el mayor despliegue militar en Oriente Medio desde 2003.

Israel ya comenzó una guerra con Irán el pasado junio, que se prolongó durante 12 días y en los cuales bombardeó a diario objetivos militares, nucleares y civiles, que se cobraron la vida de más de 1.000 personas mientras que en Israel fallecieron una treintena. EFE