En audiencia de imputación de cargos a Mancuso víctimas piden justicia

Barranquilla

El accionar de los grupos paramilitares en Colombia, entre los que se cuentan los Bloques Catatumbo, Contrainsurgencia Wayuu y resistencia Tayrona, fue recordado por las víctimas cuando se dio inició este martes, al segundo día de la audiencia de imputación de cargos a los desmovilizados Salvatore Mancuso y Hernán Giraldo entre otros.

Dos familias que se desplazaron desde el municipio de Maicao en la Guajira, para asistir a la diligencia, que se efectuó en el segundo piso del Centro de Servicio Judiciales en Barranquilla, recordaron la perdida de sus seres queridos en incursiones paramilitares.

Así mismo Luis Púa Pulecio, contó a Caracol Radio la desaparición de su esposa en el corregimiento de Palermo jurisdicción del departamento del Magdalena.

“Ella viajaba constantemente de Barranquilla a esta localidad donde vendía almuerzos y un día salió acompañada de un sobrino a cumplir con esta labor y nunca más volvió, ambos desaparecieron”, afirmo.

Señalo que aunque nunca se encontraron los cuerpos lo que sí se pudo determinar fue la participación individuos de las AUC en los hechos.

Mancuso que se desmovilizó a finales del 2004, fue extraditado a Estados Unidos en el 2008 donde purga una pena de 15 años y 10 meses por narcotráfico.

Homicidio, tortura, toma de rehenes, desaparición y desplazamiento forzada así como tráfico de estupefacientes son algunos de los cargos que deberá afrontar el exparamilitar en Colombia.

Otros 92 miembros de las desaparecidas Autodefensas, deberán responder por unos 10.000 hechos en la Región Caribe.