Ofrecen recompensa por información sobre homicidas de ganadero en Barranquilla

Las autoridades en Barranquilla iniciaron las investigaciones que permitan esclarecer el crimen del ganadero cesarense Hernando José Hinojosa, de 42 años de edad, quien fuera baleado la mañana de este lunes al norte de Barranquilla.

De acuerdo con los primeros indicios Hinojosa, salía de una vivienda en el sector de la calle 70 con carrera 41, barrio Las Delicias, cuando dos hombres que se movilizaban en motocicleta, le dispararon en varias oportunidades, resultando herido en la cabeza.

Tras el hecho el hombre fue llevado de urgencia a la Clínica La Asunción donde se informó de su deceso cuando era tendido.

La Policía anunció que adelanta las investigaciones a fin de dar con los autores y móviles de dicho crimen.

El jefe de la SIjín en Barranquilla, coronel Henry Ramírez, dijo que la institución ofrece a hasta 2 millones de pesos de recompensa por información que permita dar con los autores materiales e intelectuales del homicidio.

Recompensa por información sobre homicidas de ganadero en Barranquilla

El hombre fue sorprendido por dos sujetos en moto que le dispararon en repetidas ocasiones.

Las autoridades en Barranquilla iniciaron las investigaciones que permitan esclarecer el crimen del ganadero cesarense Hernando José Hinojosa, de 42 años de edad, quien fuera baleado la mañana de este lunes al norte de Barranquilla.

De acuerdo con los primeros indicios Hinojosa, salía de una vivienda en el sector de la calle 70 con carrera 41, barrio Las Delicias, cuando dos hombres que se movilizaban en motocicleta, le dispararon en varias oportunidades, resultando herido en la cabeza.

Tras el hecho el hombre fue llevado de urgencia a la Clínica La Asunción donde se informó de su deceso cuando era tendido.

La Policía anunció que adelanta las investigaciones a fin de dar con los autores y móviles de dicho crimen.

El jefe de la SIjín en Barranquilla, coronel Henry Ramírez, dijo que la institución ofrece a hasta 2 millones de pesos de recompensa por información que permita dar con los autores materiales e intelectuales del homicidio.