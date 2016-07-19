Roban $19 millones a feligreses en parroquia San Carlos Borromeo de Barranquilla

Barranquilla

Un robo masivo se registró en la parroquia San Carlos Borromeo del barrio Los Olivos de Barranquilla el pasado sábado, pero que solo trascendió en las últimas horas.

Unos 18 millones de pesos habrían logrado hurtar los delincuentes que ingresaron a predios de la Iglesia robando dinero, celulares y otros elementos, que en ese momento portaban los presentes, según indico el párroco Alexis Javier Mattos.

“Dos sujetos siguieron al contador del centro religioso que había retirado un dinero de una entidad bancaria. Cuando ingreso a la plazoleta del templo que esta enrejada, lo encañonaron quitándole todo lo que llevaba y de paso a unos feligreses que se encontraban allí adelantando una labor social”, expreso.

El sacerdote manifestó su preocupación por las frecuentes acciones delictivas en el sector y en general en toda la ciudad.

“Ya se puso en conocimiento de las autoridades el hecho delictivo para que se tomen las acciones pertinentes y este caso no quede en la impunidad”, aseguro el religioso.