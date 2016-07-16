Feligreses muestran en Barranquilla su devoción por la Virgen del Carmen.

Feligreses Parroquia Nuestra Señora Del Carmen, barrio El Prado de Barranquilla. ( Caracol Barranquilla )

Barranquilla

Con eucaristías durante las primeras horas de este sábado, caravanas de vehículos y bendición de los mismos se adelanta las festividades de la Virgen del Carmen en Barranquilla.

Cientos de feligreses se han acercado a la parroquia Nuestra Señora Del Carmen, para participar de esta fiesta y así demostrar la devoción y dar gracias por los favores recibidos.

Margarita Volpe Frieri expreso que la preparación para esta fecha se hace durante todo el año, porque todo lo que se prepare para la Madre de Jesucristo es poco.

“Es una manera de honrar a esta mujer que fue escogida para ejercer el Plan que Dios había trazado para el mundo”, señalo.

En horas de la tarde se adelantará la procesión que recorrerá sectores cercanos a la iglesia Del Carmen, ubicada en el barrio el Prado de Barranquilla.