Hombre asesinado en restaurante de Barranquilla trabajaba en una empresa de vigilancia

Barranquilla

Como Rafael Enrique Sandoval Rosette, fue identificado el hombre asesinado en el restaurante Mag Mondongo de la calle 70 con carrera 43 al norte de Barranquilla en las últimas horas.

De acuerdo a la información entregada por la policía, la víctima que laboraba en una empresa de vigilancia que presta servicio en fincas del Atlántico, se encontraba solo en el interior del establecimiento cuando fue sorprendido por un individuo que vestía un overol verde y que sin mediar palabra le disparo en 6 oportunidades, ocasionándole la muerte de manera inmediata.

Las autoridades señalaron que Sandoval Rosette de 33 años, al parecer presentaba anotaciones judiciales por hurto, desplazamiento forzado y porte ilegal de armas entre otros delitos.

Trascendió que el hoy occiso había llegado en una camioneta Nissan, la cual había dejado parqueda en las afueras del restaurante.

El hecho que causo conmoción entre las personas que se encontraban en el sitio es investigado por el CTI de la Fiscalía.