Cierre de vías por actos del Día de la Virgen del Carmen
Puntos de control, fijos y móviles y vigilancia en alrededores del templo Nuestra Señora del Carmen, anuncia alcaldía.
Ante la acogida de esta festividad religiosa y los diferentes actos en el templo que lleva su nombre, se ha dispuesto, por parte de la secretaría Movilidad, cierre de vías y puntos de control ante la aglomeración de feligreses.
Los operativos se llevarán en conjunto con la Policía de Tránsito y los mismos consisten en dispositivos especiales en toda Barranquilla, que incluyen presencia de agentes de tránsito desde las primeras horas del día en puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de brindar una movilidad segura en las vías y en el área de influencia de las iglesias locales.
Para prevenir y disminuir los índices de accidentalidad las patrullas móviles desarrollarán operativos de alcoholemia durante este día. Si al conductor le resulta positiva la prueba de alcohol se le aplicará las sanciones correspondientes.
Estos son los actos religiosos que requerirán cierre de vías en la ciudad:
PROCESIÓN de 4:00 am a 5:30 am
El recorrido en honor a la Virgen del Carmen se iniciará a las 4:00 de la mañana, en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen ubicada en la Carrera 50 # 55-176, continuará por ésta hasta la Calle 54, girará a la derecha por ésta hasta la Carrera 44, doblará a la izquierda hasta la Calle 45 (Murillo), cruzará a la derecha hasta la Carrera 21, seguirá por la Carrera 21B hasta la Calle 70C, girará a la derecha en la Calle 70C hasta la Carrera 27, seguirá por ésta hasta la Calle 72, doblará a la derecha en la Calle 72 hasta la Carrera 50, doblará a la derecha, tomará la Carrera 50 hasta llegar nuevamente a la iglesia Nuestra Señora del Carmen, donde finalizará.
PROCESIÓN de 4:00 pm a 6:00 pm
El recorrido se iniciará a las 4:00 de la tarde en la Iglesia del Carmen, continuará por la Carrera 50 hasta la calle 55, cruzará a la izquierda por ésta hasta la Carrera 53, subirá por ésta hasta la Calle 64, girará a la izquierda en la Calle 64 hasta la Carrera 50, doblará a la izquierda hasta llegar a la iglesia donde finalizará.
A medida que avance el recorrido se habilitarán las vías.