En 70% disminuye carga en puertos del país por el paro.

Los efectos del paro se sienten principalmente en el puerto de Buenaventura, donde se han dejado de movilizar 220 mil toneladas de cereales, para la industria avícola y pecuaria.

Edgardo Higuera, gerente de logística e infraestructura de la Andi, dijo que el impacto se siente en la competitividad del país. “ resulta difícil recuperar el mercado que se pierde como consecuencia del paro”, advirtió el funcionario del gremio.

En el marco del foro portuario en Barranquilla, Higuera dijo que el gremio de los industriales ha conversado con el gobierno para expresar su preocupación por el impacto del paro camionero en la economía del país.

Por su parte, la Presidente del gremio de la pequeña y mediana empresa, Rosmery Quintero, dijo que por el paro se han incrementado en 40% los costos logísticos y en 55% los de almacenamiento.

La vocera hizo un llamado a los transportadores para que se logre un acuerdo con el gobierno y nos e siga perjudicando la economía del país.

La dirigente gremial dijo que los efectos se sienten en zonas como Cartagena en la costa. Llamó la atención porque se puede presentar desabastecimiento de materias primas, generando un impacto negativo en la productividad.