Murió Roberto De Castro, el último presidente del Carnaval

“Si a los barranquilleros nos ponen música, bailamos; si nos saludan, ofrecemos nuestra amistad; si compartimos con alguien un momento, podemos cultivar un sentimiento para rato”. Roberto De Castro.

Recordado por haber presidido el Carnaval de Barranquilla, por primera vez en 1983, y luego entre 1992 y 2003, Roberto De Castro Hurtado, dejó de existir este miércoles en su natal ‘Curramba la bella’.

“Barranquillero, carnavalero, melómano, mamador de gallo, gran impulsor del Carnaval de Barranquilla y uno de sus presidentes con mayor trayectoria, que siempre irradió felicidad”, así lo describió Carnaval S.A, en reseña compartida con medios de comunicación de la ciudad.

De Castro fue presidente del Carnaval de Barranquilla por primera vez en el año 1983, cuando fue reina Luz María Rincón, luego pasó a organizar el Festival de Orquestas con el maestro Alberto Carbonell; en 1992 retornó a la presidencia de la fiesta hasta el año 2003 y luego en el año 2005, fue su último presidente. Honor que han tenido los barranquilleros Mario Giraldo Puerta, Alfonso Atehortúa, Ramón Castro, Pedro Vengoechea Gerlein y Óscar Fernández.

También le fue concedido el privilegio de ser presidente honorario de la tradicional Danza de Congo el Torito Ribeño, de la Dinastía Fontalvo, del barrio Rebolo, a la que acompañó en sus cuadrillas de fauna con el disfraz de perro, bailó cumbia en el Cañonazo de la familia Altamar, del barrio Abajo.

Junto a Pedro Vengoechea Gerlein fundó la gran Cumbiamba del Club Barranquilla e integró el Comité de Fiestas del Country Club.

“Su sencillez, nobleza, espíritu conciliador y amplia sonrisa fueron su mejor carta de presentación y le merecieron el aprecio de sus conocidos”, apuntó Carnaval S.A.

Don Roberto fue precursor del reconocimiento ‘Rescate de lo Nuestro’ para impulsar la música folclórica y padrino del evento ‘Carnaval, su Música y sus Raíces’.

Por su destacada labor folclórica y cívica fue exaltado por varias entidades de la ciudad, entre ellas la Sociedad de Mejoras Públicas y los Líderes de la Tradición que ofrecieron en su honor el desfile folclórico en el preámbulo del Bando 2011.

Conformó un hogar ejemplar junto a Gloria Correa, sus hijos Carlos José, Luis Eduardo y Alberto Mario y su única hermana Nancy De Castro.