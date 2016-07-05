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29 jul 2026 Actualizado 09:16

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Orden Público

Así se movilizó Barranquilla en materia vehicular durante el puente festivo

Más de 120 mil vehículos entraron y salieron de la ciudad, registrándose un aparatoso accidente sin consecuencias que lamentar.

(Cortesía J. Patricia Rodríguez WhatsApp.)

Barranquilla
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Represamientos en la vía al mar por causa de obras civiles se registran en la misma y un aparatoso accidente de tránsito que hizo ir a un automóvil a una canal, son parte del balance de movilidad durante el puente festivo de San Pedro, en Barranquilla

De acuerdo con a la policía de tránsito, los represamientos se registran especialmente porque en plan retorno las personas esperan el último momento para de sus destinos.

Pr ello la Policía insistió en que el retorno se haga temprano y ser pacientes y tolerantes en la vía. De acuerdo con el comandante de tránsito de la policía Metropolitana mayor Gustavo Chaparro, en la ciudad solo se registró un accidente en la Avenida Circunvalar donde el impacto de dos vehículos hizo que uno cayera a un canal de aguas pluviales la tarde de del domingo.

Por este hecho 10 personas fueron llevadas a centros asistenciales, pero pronto dadas de alta al no revestir gravedad.

Por otro lado en operativos de control la Policía logró durante el puente 56 capturas por diferentes motivos como hurto, lesiones personales y homicidio.

“Así mismo se decomisaron siete armas de fuego que estaban en poder de personas del común. La policía Nacional invita a la tolerancia, ya que varias de estas capturas es por lesiones personales entre vecinos”, dijo el coronel José Luis Palomino, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

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