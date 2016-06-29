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29 jul 2026 Actualizado 09:14

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Largas filas para subsidio educativo en Barranquilla

Padres de familia esperaron por varias horas por entrega de tarjetas

(Caracol Radio Barranquilla.)

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Por lo menos un centenar de padres de familia y jóvenes esperaron durante varias horas por la entrega de las tarjetas que requieren para recibir un subsidio educativo.

 Alfredo Flores padre de uno de los jóvenes dijo que ellos “recibieron un mensaje de DPS donde se les comenta que desde el día 29 de junio hasta el 8 de julio se realizara el proceso de bancarización, pero no se les informa la manera de cómo será la organización de dicho suceso”, a raíz de esto se presentó una controversia ya que los jóvenes exigen que la entrega de las tarjetas se realice con más orden.

La protesta se realizó en la calle 78 con carrera 42, en el Colegio Divino Niño, sitio en el que fueron citados los padres de familia.

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