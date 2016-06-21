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29 jul 2026 Actualizado 09:13

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Orden Público

Con avisos alertan sobre zonas de robo en Barranquilla

Los vecinos del barrio La Florida colocaron letreros en paredes y el pavimento

Barranquilla
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Desesperados por los continuos atracos a taxistas y los transeúntes los habitantes del barrio La Florida en la Localidad Suroccidental de Barranquilla decidieron colocar avisos de alerta a la ciudadanía.

Los letreros que dicen “Taxi ojo, zona de atraco, peligro” fueron pintados en las paredes y en el pavimento.

Los vecinos también denunciaron “ollas” en el sector que contribuyen a generar inseguridad.

Por su parte, El Comandante del Distrito Suroccidente capitán Jorge Molano sostuvo que están trabajando con la comunidad para la instalación de cámaras de video y alarmas para hacerle frente a la delincuencia.

También se adelanta una intervención con la Policía del Cuadrante y una investigación para identificar si existe una banda operando en la zona.

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