Con avisos alertan sobre zonas de robo en Barranquilla

Barranquilla

Desesperados por los continuos atracos a taxistas y los transeúntes los habitantes del barrio La Florida en la Localidad Suroccidental de Barranquilla decidieron colocar avisos de alerta a la ciudadanía.

Los letreros que dicen “Taxi ojo, zona de atraco, peligro” fueron pintados en las paredes y en el pavimento.

Los vecinos también denunciaron “ollas” en el sector que contribuyen a generar inseguridad.

Por su parte, El Comandante del Distrito Suroccidente capitán Jorge Molano sostuvo que están trabajando con la comunidad para la instalación de cámaras de video y alarmas para hacerle frente a la delincuencia.

También se adelanta una intervención con la Policía del Cuadrante y una investigación para identificar si existe una banda operando en la zona.