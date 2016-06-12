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29 jul 2026 Actualizado 09:11

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Justicia

Después de un año se registra un homicidio en Baranoa

Según el comandante de policía del Atlántico, ya hay pistas sobre el autor de asesinato.

(Caracol Radio)

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La calma que ha reinado en el municipio de Baranoa por más de 365 días y donde se han disminuido ostensiblemente los actos delincuenciales se vio truncado en las últimas horas.

El cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 31 años de edad fue hallado este domingo,  en una finca en zona rural de la localidad en mención.

“Es un hecho que estamos investigando, ya tenemos claro unos aspectos pero tenemos que investigar más”, dijo el comandante de la policía del Atlántico el coronel Raúl Riaño.

El hombre que presentaba heridas con arma de fuego al parecer se dedicaba al mototaxismo en la zona, indicaron las autoridades.

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