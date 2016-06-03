La Bicicleta tiene un gran contenido lírico: Einar Escaf

Barranquilla

El productor musical, quien ha compartido trabajos con Carlos Vives, dijo que se observa en La Bicicleta un trabajo serio y de profundidad, que le caracteriza al artista samario.

Escaf se refirió a la polémica que se ha presentado en redes sociales sobre la producción musical de “La Bicileta” : “Veo mucho de Colombia, de raizal caribe, y en los arreglos algo isleño. Yo no lo llamaría reggaeton, es algo de programación moderna”.

Destacó en la producción el mensaje ecológico y que responde a temas muy propios de Carlos Vives como es su pasión personal por la bicicleta.

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