El ‘Humberto Perea’ se despide de Barranquilla

La firma Atila, escogida para la implosión y demolición del Coliseo Cubierto Humberto Perea, ha iniciado labores de demolición de la vetusta estructura para disponer el terreno que le dé paso a una nueva y moderna construcción.

Esto hace parte de las inversiones que se hacen en la ciudad con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 y que son exigencias de la Odecabe, que organiza dicho evento.

Respecto a la firma encargada de la demolición de dicho escenario, el alcalde Alejandro Char dijo que la misma constituye la mejor ingeniería para hacerlo fácil, rápido.

De acuerdo con Manuel Velásquez, encargado de las labores de demolición la implosión se realizaría a finales de este mes y se entregará el terreno para que los arquitectos hagan el estudio del mismo para presentar los diseños de la nueva estructura.

“En la última semana de junio presionaremos el detonador para inmediatamente empezar a construir el nuevo coliseo Humberto Perea, el cual será hermoso, moderno y muy a la altura de la ciudad vanguardista”, dijo a su turno el alcalde Alejandro Char.