Entregan obras de canalización del arroyo de la calle 84

Barranquilla

En 1987, un bus fue arrastrado por el arroyo de la 84: En esa tragedia murieron 13 personas, según recuerdan vecinos de la zona. Esa es la peor tragedia de las muchas que se registraron a lo largo de los años cada vez que llovía en Barranquilla.

Con la canalización de 2 kilómetros, Barranquilla logra controlar a uno de los peores arroyos de la ciudad. El alcalde Alejandro Char al dar apertura de la vía, dijo que se realizaba el evento sin música, en homenaje y por respeto a las personas que murieron en las tenebrosas corrientes.

El arroyo de la 84 fue tan popular en redes sociales, que algunos turistas extranjeros pedían que los llevaran para ver ese río que se formaba con las lluvias.

Después de 26 meses de trabajo, con una inversión que supera los 69 mil millones de pesos, el norte de Barranquilla logró recuperar la movilidad y enfrentar uno de sus principales retos.

Los comerciantes de la zona expresaron su satisfacción porque cada vez que se presentaban las lluvias, las pérdidas eran millonarias como consecuencia de la parálisis que generaba el arroyo.