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29 jul 2026 Actualizado 07:30

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Justicia

Capturan cuatro presuntos implicados en atentado a miembros de la Sijin

Las autoridades ofrecen 10 millones de pesos por alias Los Mellos y El Potro.

Capturados en el barrio rebolo de Barranquilla

Capturados en el barrio rebolo de Barranquilla / Cortesía Policía Nacional

Capturados en el barrio rebolo de Barranquilla
Barranquilla
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Después de un trabajo investigativo adelantado por unidades de la policía metropolitana, ante el atentado a bala contra dos miembros de la Sijin el pasado mes de febrero en el barrio Rebolo de Barranquilla, fueron capturadas en las últimas horas cuatro personas.

El coronel Juan Carlos Nieto, subcomandante de la Institución, señaló, que en las diligencias de allanamiento se llevaron a cabo en el mismo sector del atentado.

Entre los aprehendidos se encuentran dos mujeres, un implicado y otros que fue notificado en centro carcelario.

Los mismos, pasaron a disposición de la Fiscalía Séptima para su judicialización.

Las autoridades ofrecen 10 millones de pesos a quien de información por los sujetos conocidos como Los Mellos y el Potro quienes de acuerdo a la investigación fueron quienes dispararon contra los uniformados.

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