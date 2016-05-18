Expectativa en el sur del Atlántico por inicio de obras

Barranquilla

Bajo un inclemente sol y en plena plaza “Son de Negro”, del municipio de Santa Lucia se adelantó la socialización de las obras de mitigación que el Fondo de Adaptación, tiene programadas implementar en el Canal de Dique, sur del Atlántico.

En el sitio colmando por una multitud de los municipios de Suan, Manatí, Campo de la Cruz y Candelaria, se hizo pública los temores, la preocupación de los residentes de la zona.

“No dormimos porque tememos que el agua se nos vuelva a meter en nuestras casas, nos preocupa que los niveles del rio están aumentando”, frases como estas fueron frecuentes en la intervención que hicieron los líderes comunales.

El clamor de los presentes giro en torno a la necesidad que las obras de recuperación del muro de contención se inicien de manera inmediata.

“La naturaleza es impredecible por lo tanto no podemos contar que efectivamente vamos a tener un receso en esta primera temporada invernal”, decía el alcalde de Candelaria Javier Rodríguez.

Después de varias horas de disertación finalmente se llegó a un acuerdo para que se inicien las obras en el municipio de Santa Lucia, localidad donde se concentra la zona más crítica.

El realce y refuerzo del dique existente en una extensión de 1.950 metros. Los recursos para estos trabajos ascienden a $1.137 millones, de acuerdo a información entregada por el supervisor.

El tiempo de ejecución de estas adecuaciones es de 3 meses. De esta manera se espera blindar al municipio de Santa Lucia contra un posible fenómeno de “La Niña”, indicó el funcionario.