Por inseguridad comerciantes del centro afrontan pérdidas del 30%

Barranquilla

Un llamado hicieron los comerciantes agrupados en Asocentro a las autoridades de Barranquilla, para brindar mayor seguridad, ante los constantes robos y atracos de que son objetos los mismos negocios y la gente que hasta allí se desplaza.

Dina Luz Pardo, directora del gremio aseguró a Caracol Radio que son tres los puntos críticos en el centro de la capital del Atlántico: el sector de la Plaza de San Nicolás, los establecimientos deben cerrar a partir de las cinco de la tarde, en la zona de la antigua gobernación y la estación de Transmetro ubicada en Barranquillita.

La agremiada también hizo alusión al consumo de sustancias alucinógenas y el aumento de personas que se dedican a esta práctica, tornando los sitios más peligrosos.

“Las pérdidas del sector asciende actualmente a un 30%, el cierre del comercio una o dos horas antes de los habitual nos afecta sustancialmente”.

Lo mismo ocurre en los alrededores donde funciona el Centro de Servicios Judiciales, que por disposición de la magistrada Margarita Expósito Vélez, se adoptaron cambios en los horarios laborales.

El horario de 7:00 a.m. a 12 m y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m., empezará a regir a partir del próximo lunes.