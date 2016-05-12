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29 jul 2026 Actualizado 07:30

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Economía

Gobierno debe garantizar la navegabilidad: portuarios de Barranquilla

Expectativa en sector portuario de Barranquilla por futuro del contrato que garantiza la navegabilidad del río Magdalena.

(Caracol Radio Barranquilla.)

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Empresarios portuarios de Barranquilla esperan que decisiones de Odebrecht no genere contratiempos en el plan de recuperación de la navegabilidad del Río Magdalena.

 El Presidente del Puerto de Barranquilla René Puche, dijo que es el momento de adoptar un plan de contingencia que acelere el proceso, para garantizar que no haya retrasos en el plan de recuperación del río Magdalena, lo que resulta clave para la competitividad de Barranquilla.

 Según ha informado la Asociación de operadores portuarios de Barranquilla, están en marcha inversiones por el orden de los 549 millones de dólares en la zona portuaria que dependen de la ejecución de las obras de recuperación de la navegación por el río.

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