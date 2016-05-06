En Barranquilla protestan usuarios porque Alcaldía no entrega medicamentos

Usuarios de EPS, no saben a quien acudir para que se respete el derecho a la salud.( Caracol Radio )

Barranquilla

Cansados de esperar que les entreguen los medicamentos no Pos, protestaron los afiliados al régimen subsidiado de salud en las oficinas del operador Quimed, contratado por la Alcaldía de Barranquilla.

Los manifestantes indicaron, que llevan más de un mes esperando la entrega de la droga, después que le colocan pendiente a la fórmula.

La adulta mayor Dileris Mendoza, quien fue operadora de corazón abierto hace un año y diez meses, dijo que desde el pasado 31 de marzo apenas le han entregado el primer medicamento, hecho que afecta su tratamiento médico.

Los pacientes, que solicitaron la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud, indicaron que los problemas se presentan desde hace un año, pero ahora se agravaron.