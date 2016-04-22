Inseguridad en sectores populares de Barranquilla no se resuelve con más policías: Defensor

Barranquilla

Acogiendo las peticiones de los habitantes de los barrios La Chinita, Rebolo y La Luz en la Localidad Suroriente de Barranquilla en los que se han presentado casos de cuerpos desmembrados, el Defensor del Pueblo, Alfonso Cajiao, solicitó al Alcalde Alejandro Char inversión social para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de esta zona.

El funcionario, quien descartó la existencia de casas de pique en la capital del Atlántico, sostuvo que pese que existe un moderno hospital los usuarios dicen que no es utilizado por el temor de pasar las fronteras invisibles.

Finalmente, indicó que preocupa el incremento de los asesinatos en el último mes y medio en Barranquilla, por lo que reclaman acciones de las autoridades para garantizar la seguridad de los ciudadanos.