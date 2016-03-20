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29 jul 2026 Actualizado 07:22

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Misterios y creencias

Prohibido expendio y consumo de alcohol Jueves y viernes Santo en Soledad

En el municipio se resaltará la Semana Santa como una solemnidad religiosa y cultural del municipio.

Ante el incumplimiento de lo anterior, se impondrán sanciones equivalentes al cierre de establecimientos comerciales durante siete días y multa de diez salarios mínimos diarios vigentes.

Ante el incumplimiento de lo anterior, se impondrán sanciones equivalentes al cierre de establecimientos comerciales durante siete días y multa de diez salarios mínimos diarios vigentes.(Twitter Alcaldía Soledad)

Ante el incumplimiento de lo anterior, se impondrán sanciones equivalentes al cierre de establecimientos comerciales durante siete días y multa de diez salarios mínimos diarios vigentes.
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La Alcaldía de Soledad estableció a través del Decreto 143 que se prohíbe el expendio y consumo de bebidas embriagantes en establecimientos públicos y comerciales a partir de las 3:00 a.m. del día Jueves Santo, 24 de marzo, hasta las 6:00 a.m. del Sábado de Gloria, 26 de marzo; esto como medidas para garantizar que los actos religiosos se lleven a cabo dentro de la sana convivencia.

Ante el incumplimiento de lo anterior, se impondrán sanciones equivalentes al cierre de establecimientos comerciales durante siete días y multa de diez salarios mínimos diarios vigentes.

También, dentro del mismo horario, la administración municipal prohibió la celebración de espectáculos públicos, bailes, juegos de azar y el funcionamiento de bares y discotecas.

En cuanto a la utilización de altoparlantes o equipos de sonido en vehículos con alto volumen en el espacio público, establecimientos o inmuebles en general, también fue restringido.

De lo contrario, los vehículos serán inmovilizados durante ocho días y deberá ser cancelada una multa de diez salarios mínimos diarios vigentes.

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