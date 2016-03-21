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29 jul 2026 Actualizado 06:57

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Misterios y creencias

Petición de atlanticences en Semana Santa es por la paz de Colombia

En templos y parroquias hubo masiva asistencia de feligreses a la misa de domingo de ramos.

La gente madrugó a la eucaristía de bendición de los ramos en la Catedral María Reina.

La gente madrugó a la eucaristía de bendición de los ramos en la Catedral María Reina.(Foto Caracol Radio)

La gente madrugó a la eucaristía de bendición de los ramos en la Catedral María Reina.
Barranquilla
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Barranquilla

Desde la Catedral Metropolitana María Reina el obispo auxiliar de Barranquilla,  Monseñor Víctor Tamayo Betancourt, envió un mensaje a todo el país para que las personas inicien esta semana santa siguiendo las recomendaciones del papa francisco de una vida de amistad y reconciliación.

Recordó que el 2016 fue denominado el año de la misericordia por el pontífice y agregó que este es el valor que hace falta para que Colombia consiga la paz.

El obispo dijo que al año solo tenemos una semana para el agradecimiento y la glorificación, por eso hay que vivirla y respetarla

La gente en todo el departamento del Atlántico madrugó a la eucaristía de bendición de los ramos en cada una de las parroquias de los diferentes municipios; hombres, mujeres, niños y familias completas acudieron a la cita con la reflexión. Este año el clamor fue generalizado: los devotos pidieron por la paz de Colombia.

A pesar del pedido de remplazar la palma de cera y otras especies de flora en peligro por ramas o árboles, falta compromiso de los feligreses y controles frente a este tema.

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