Muere ahogada niña en alberca, en Malambo

Una pequeña de seis años de edad, al parecer por descuido de sus mayores, cayó en una alberca en el patio de su casa de Malambo, indicaron autoridades.

El trágico hecho se registró en el barrio El Concorde, del municipio de Malambo, mientras la madre de la pequeña realizaba las labores domésticas.

La madre de la menor y una tía al notar la ausencia de la menor iniciaron su búsqueda hasta percatarse de que esta había caído en el tanque de almacenamiento de agua potable.

Tras sacarla del agua, la menor fue llevada a la urgencia del Hospital Local, pero llegó sin signos vitales, según le explicaron los médicos a las familiares de la pequeña.