Sigue en aumento deuda de las Eps en el Atlántico

Hospital Cari Alta Complejidad, al borde del colapso por deuda de Eps.( Caracol Barraquilla )

Barranquilla

Tal es el caso del hospital Cari Alta Complejidad que debió cerrar el servicio de urología porque no había recursos para cumplir con los pago de los profesionales, de acuerdo a lo expresado por el gerente del centro asistencial Ramón Quintero, la afectación en la prestación del servicio es a nivel de la región Caribe.

“Desde el 31 de octubre cuando finalizaron el contrato los especialistas no quisieron renovarlo por la deuda que tenemos con ellos”, señalo el gerente.

En total las Empresas Promotoras de salud liquidadas, deben al centro asistencial $43 mil millones, $17 mil millones corresponden a entidades como Humana Vivir, Sol Salud, Cafaba, Selva Salud y Salucop.

El monto más alto es el de Caprecom en liquidación que tiene una cartera con hospital que asciende a $26 mil millones.

En reunión sostenida este viernes, con representantes de las Eps, se llegó a un principio de acuerdo con Caprecom, pero no así con las otras entidades que aducen ser privadas.