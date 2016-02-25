Barranquilla pinta el Carnaval en 100 hidrantes de la ciudad

Triple A, en alianza con la Secretaría Distrital de Cultura, está pintando 100 hidrantes ubicados en zonas de alto tráfico de la ciudad, con imágenes alegóricas a danzas patrimoniales y tradicionales de nuestras fiestas.

Estas actividades hacen parte de la estrategia “Carnaval 365 días”. Los hidrantes, que son elementos exclusivamente para atender emergencias por incendios, lucirán una imagen carnestoléndica: Congos, Toritos, Farotas, Marimondas, Son de Negro, Coyongos, Garabatos, Diablos Arlequines, entre otros, son algunos de los motivos que están siendo plasmados en estos equipos.

La intervención de los hidrantes está a cargo del artista plástico Paolo Aragón, apoyado por 9 jóvenes más, estudiantes de la Universidad del Atlántico y de la Escuela Distrital de Arte. El objetivo es embellecer el mobiliario urbano y promover el arte y la cultura, al tiempo que se convierte en un recordatorio para cuidarlos y no permitir que personas particulares los manipulen.

Dichos hidrantes están distribuidos en las diferentes localidades, destacándose puntos como, el barrio Abajo, calle Murillo, carrera 44, calles 72, 84, 85, 76, 77, 98, carreras 38, 43, 46, 51B, 53, 54, 58, entre otros.

“Es una forma de fortalecer el espíritu carnavalero de la ciudad durante los 365 días del año, pero de la misma manera queremos que se fomente el cuidado y respeto por los hidrantes. Recordemos que se trata de equipos que le permiten a los bomberos conectar sus mangueras en caso de incendios y le sirven a Triple A como dispositivos de control. Por eso es tan importante que no sean manipulados por particulares”, manifestó Ramón Hemer, Gerente de Operaciones de Triple A.