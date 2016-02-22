Pago de cartera permitiría acelerar plan para mejorar servicio

Barranquilla

La gerente zona Atlántico, de la empresa Electricaribe, Betty Yadira García, le salió al paso a las críticas a las fallas del servicio a raíz de los fuertes vientos del pasado fin de semana, al estimar que el pago de la cartera de 327 mil millones de pesos de los usuarios, disminuirá el tiempo de las inversiones que ahora tienen que esperar hasta el año 2019.

La ejecutiva, quien fue citada hoy por el Concejo de la ciudad, ante las crecientes quejas por el mal servicio de energía, sostuvo que pese a que no reciben el pago, están obligados a cancelar a los generadores y las empresas encargadas de la transmisión de la energía.

Finalmente, destacó que la empresa este año contempla inversiones por 19 mil millones de pesos para mejorar el servicio.