Marcela: la novia que se quedó vestida y enamorada

Barranquilla

Vestida de novia, llorando a su parrandero enamorado, que la dejó vestida, la reina Marcela García, despide a ‘Joselito’, el personaje que representa al barranquillero carnavalero, parrandero y gozón que cada año llega a hacer las delicias de propios y extraños, pero a quienes cada martes de Carnaval pone a llorar por su partida.

Como cada martes de Carnaval Joselito parte con sus cenizas para el otro mundo, dejando a cientos de viudas que, en medio del llanto y la tristeza, se preparan desde ya para lo que será el festejo del año próximo.

“Estoy muy triste porque ya se va ‘Joselito’, pero muy, muy feliz porque este ha sido un bello Carnaval”, dijo su majestad Marcela.

A las 12 de este mediodía inicia el cortejo que llevará a Joselito carnaval a su última morada. El punto de partida será la calle 85, donde la novia y otras viudas llorarán a su eterno y parrandero enamorado.

Más tarde se trasladarán al bulevar de la 54, desde el parque Los Fundadores hasta la Casa del Carnaval donde será le ceremonia central. Allí decenas de cortejos representan la partida del Carnaval 2016 e invitan a la de 2017.

Y es que desde ya el pueblo barranquillero inicia la preparación del Carnaval del próximo año, que será un poco más largo (entre el 25 y 28 de febrero), y seguramente con más tiempo para que los gozones disfruten de más eventos y mucha, mucha más gozadera.

Por lo pronto la reina Marcela se quedó además de vestida, enamorada de su reino, pero también con la satisfacción de haber enamorado a todo un pueblo con un carnaval que pasará a la historia como uno de los más organizados, asistidos y sobre todo, más agradables para el gusto del barranquillero y todos los invitados a estas fiestas.