Marcela, la reina del carnaval, fue coronada en medio de mariposas amarillas

La soberana de la fiesta que bailo diferentes ritmos hizo un homenaje a Gabriel García Márquez con su obra cumbre Cien Años de Soledad.( Foto twitter Reina del Carnaval de Barranquilla )

Barranquilla

En un espectáculo multicolor en el que brilló Macondo fue coronada anoche la Reina del Carnaval de Barranquilla Marcela García Cabellero en el estadio Romelio Martínez.

La soberana de la fiesta que bailo diferentes ritmos hizo un homenaje a Gabriel García Márquez con su obra cumbre Cien Años de Soledad.

El público que asistió de manera masiva disfrutó el show que tuvo como complemento la presentación de Silvestre Dangond, quien puso a bailar a los barranquilleros en el inicio del Carnaval.

La fiesta continúa este viernes con la Noche de Tambo en la Plaza de la Paz, evento liderado por el Rey Momo Lisandro Polo.

Y espere desde el teatro José Consuegra Higgins de la Universidad Simón Bolívar, al equipo de 6 a.m, dirigido por Darío Arizmendi que originará hoy desde Barranquilla en medio de la fiesta.