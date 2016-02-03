Retome la programación del Carnaval De Barranquilla
El jueves 4 de febrero se reanudan las celebraciones en Barranquilla que se viste de carnaval.
Fiestas de danzas y cumbias, comparsas y coronaciones, son algunos de los eventos con los que el Carnaval de Barranquilla ha conquistado los corazones de sus visitantes. La capital del Atlántico se destaca por elaborar una de las fiestas más conmemorativas del país, y no es para menos, pues son trece días de puro sabor en los que Barranquilla se viste de celebración.
El 31 de enero se culminó la primera etapa del Carnaval, el encargado de cerrar con broche de oro fue el Desfile Carnaval de Niños, un espacio creativo propuesto por jóvenes y niños barranquilleros quienes también quieren dejar huella en el Carnaval.
Este jueves 4 de febrero Barranquilla se vuelve a sentir con su colorido Carnaval. Aquí la programación de las fiestas másesperadas por la Costa Caribe Colombiana:
Jueves 4 de febrero
Evento: Coronación Reina del Carnaval
Hora: 8 p.m
Lugar: Estadio Romelio Martínez
Sábado 6 de febrero
Evento: Batalla de Flores
Hora: 12:00 p.m.
Lugar: Cumbiódromo Vía 40
Evento: Gran desfile del Rey Momo
Hora: 14:00 p.m.
Recorrido: Barrio Simón Bolívar – Avenida las Torres
Evento: Festival de Comedia
Hora: 17:00 p.m.
Lugar: Parque Cementerio Calancala
Domingo 07 de Febrero de 2016
Evento: Gran Parada de Tradición
Hora: 13:00 p.m.
Lugar: Cumbiódromo Vía 40
Evento: Festival de Comedia
Hora: 17:00 p.m.
Lugar: Parque Olaya
Lunes 8 de Febrero de 2016
Evento: Gran Parada de Comparsas
Hora: 13:00 p.m.
Lugar: Cumbiódromo Vía 40
Evento: Festival de Orquestas
Hora: 11:00 a.m
Lugar: Estadio Romelio Martínez
Evento: Festival de Comedia
Hora: 17:00 p.m.
Lugar: Parque Metropolitano
Martes 9 de Febrero de 2016
Evento: Festival Danzas de Relación y Especiales – Encuentro de Letanías
Hora: 11:00 a.m
Lugar: Plaza de la Paz
Evento: Joselito se va con las Cenizas
Hora: 16:00 p.m
Lugar: Carrera 54 con Calle 59, Cuchilla del Barrio Abajo
Evento: Festival de Comedia
Hora: 17:00 p.m.
Lugar: Parque Almendra