Retome la programación del Carnaval De Barranquilla

Fiestas de danzas y cumbias, comparsas y coronaciones, son algunos de los eventos con los que el Carnaval de Barranquilla ha conquistado los corazones de sus visitantes. La capital del Atlántico se destaca por elaborar una de las fiestas más conmemorativas del país, y no es para menos, pues son trece días de puro sabor en los que Barranquilla se viste de celebración.

El 31 de enero se culminó la primera etapa del Carnaval, el encargado de cerrar con broche de oro fue el Desfile Carnaval de Niños, un espacio creativo propuesto por jóvenes y niños barranquilleros quienes también quieren dejar huella en el Carnaval.

Este jueves 4 de febrero Barranquilla se vuelve a sentir con su colorido Carnaval. Aquí la programación de las fiestas másesperadas por la Costa Caribe Colombiana:

Jueves 4 de febrero

Evento: Coronación Reina del Carnaval

Hora: 8 p.m

Lugar: Estadio Romelio Martínez





Sábado 6 de febrero

Evento: Batalla de Flores

Hora: 12:00 p.m.

Lugar: Cumbiódromo Vía 40





Evento: Gran desfile del Rey Momo

Hora: 14:00 p.m.

Recorrido: Barrio Simón Bolívar – Avenida las Torres

Evento: Festival de Comedia

Hora: 17:00 p.m.

Lugar: Parque Cementerio Calancala

Domingo 07 de Febrero de 2016

Evento: Gran Parada de Tradición

Hora: 13:00 p.m.

Lugar: Cumbiódromo Vía 40

Evento: Festival de Comedia

Hora: 17:00 p.m.

Lugar: Parque Olaya

Lunes 8 de Febrero de 2016

Evento: Gran Parada de Comparsas

Hora: 13:00 p.m.

Lugar: Cumbiódromo Vía 40

Evento: Festival de Orquestas

Hora: 11:00 a.m

Lugar: Estadio Romelio Martínez

Evento: Festival de Comedia

Hora: 17:00 p.m.

Lugar: Parque Metropolitano

Martes 9 de Febrero de 2016

Evento: Festival Danzas de Relación y Especiales – Encuentro de Letanías

Hora: 11:00 a.m

Lugar: Plaza de la Paz

Evento: Joselito se va con las Cenizas

Hora: 16:00 p.m

Lugar: Carrera 54 con Calle 59, Cuchilla del Barrio Abajo

Evento: Festival de Comedia

Hora: 17:00 p.m.

Lugar: Parque Almendra