La Batalla de Flores, evento central del Carnaval de Barranquilla

En el gran “Cumbiodromo” de la Vía 40 y a partir de las 12 del mediodía del próximo sábado 6 de febrero, arranca el acto Central de los Carnavales de Barranquilla, La Batalla de Flores, que congrega a miles de personas de todo el país y a numerosos extranjeros.

Para volver a las fiestas de antaño en este 2016 se contará con música en vivo a lo largo de todo el desfile, amenizada por gaiteros, bandas, e intérpretes de los diferentes aires musicales de toda la región.

La muestra cultural está organizada en 5 bloques temáticos, ‘La Cumbia’, para estos grupos folclóricos; ‘Herencia Ancestral’, compuesta por Garabatos y Congós; ‘Alegría de Carnaval’, para los grupos Son de Negro y Mapalé, también hace parte ‘Fantasía Mágica’, donde se encuentran las Comparsas de Fantasía.

Las Carrozas adornadas con múltiples flores y gran colorido fueron diseñadas especialmente para esta ocasión por los artistas, Roy Pérez, Henry Alvear y Milton Castro entre otros.

El recorrido termina en la Casa del Carnaval, ubicada en el barrio Abajo, uno de los sectores más tradicionales de Barranquilla.

LUNES Y MARTES CARNAVAL

LUNES 8

Gran parada de comparsas

Para el tercer día del Carnaval La Gran Parada de Comparsas fue creada en el año 1995 por la entidad que lidera la celebración carnestoléndica: Carnaval de Barranquilla S.A como un espacio especialmente para las comparsas de fantasía. El lunes de Carnaval en el Cumbiódromo de la vía 40 los asistentes pueden apreciar toda la majestuosidad del ingenio, la creatividad y la fantasía de los hacedores de esta fiesta.

Este es uno de los eventos más atractivos durante el Carnaval, porque combina las tradicionales comparsas inspiradas en disfraces de nuestra ciudad, como las Marimondas, las Negritas Puloy, los Monocucos y las nuevas creaciones que acoge nuestra Fiesta, como las Comparsas de Fantasía.

Festival de orquestas

En 1969 se creó el Festival de Orquestas y Conjuntos; así se llamó inicialmente el máximo encuentro musical durante el carnaval de Barranquilla, que más adelante se convertiría en uno de los eventos más esperados de las fiestas del rey Momo, especialmente por las agrupaciones musicales que aspiran al máximo galardón: el Congo de Oro.

El primer festival se realizó en el Estadio Tomás Suri Salcedo, con la presentación de Lito Barrientos y Alfredo Mojica, ambas orquestas de El Salvador; Armando Bossa, de Panamá; Pacho Galán y Pete Vicentini. Fue tal el éxito que al siguiente año se repitió. En su historia el festival ha tenido tres escenarios más, el Coliseo Cubierto Humberto Perea, el Estadio de Béisbol Tomás Arrieta y el Estadio de Fútbol Romelio Martínez, donde se realiza actualmente.

MARTES 9

El martes es el último día de fiesta del carnaval, pero no menos lleno de alegría y colorido. Este día la tradición expresada a través de danzas de relación y especiales, tiene su propio espacio para darse a conocer y darle continuidad a las costumbres ancestrales. El festival de danzas especiales o de relación, es una muestra del origen de las fiestas más autóctonas del Caribe Colombiano. Estas expresiones dancísticas, en su mayoría, están inspiradas en historias y tradición oral de las poblaciones ribereñas del magdalena y todo el Caribe colombiano. Danzas de relación se llama a las puestas en escena que combinan danzas ancestrales caribeñas con versos e improvisaciones que recuerdan que la teatralidad hace parte fundamental de la actitud del carnaval. A las danzas especiales, aunque no recitan versos, son llamada de esa forma por conservar expresiones únicas que representan el legado cultural e histórico de nuestra nación, como la Danza del Gusano de Baranoa, Kumbé Danza Infantil (Son de Palenque) y Al Son de Tambora de Cartagena – Bolívar.

Y cuando muere la tarde también se va Joselito con las cenizas; el personaje que encarna la fiesta hasta el final recibe todo un cortejo de honor bajando por toda la carrera 54. Al homenaje póstumo asisten no una, sino todas sus viudas carnavaleras, que entre gritos son asistidas cuando pierden el conocimiento desconsoladas. Y al sepultar a Joselito renacen las ganas de que el tiempo transcurra y un año después volver a prender la fiesta.