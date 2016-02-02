Así gozarán los carnavaleros sus fiestas 2016

Aunque el carnavalero por excelencia vive del Carnaval durante todo el año (no en vano Carnaval es una empresa que como cualquier otra funciona 365 días para producir), los eventos propios del festejo, que se concentran en los cuatro días finales, inician con la venida del año nuevo.

La temporada del Carnaval se inicia oficialmente con la lectura del bando, evento durante el cual el alcalde le entrega a la reina las llaves de la ciudad para que ella “disponga y mande” y a través de su mandato los súbditos, es decir el pueblo, se entreguen a la gozadera y el desenfreno de alegría sin par.

Para este año la apertura oficial, el mandato de su majestad Marcela García, se dio el 16 de enero, en un espectáculo en que la reina le rindió homenaje a los sectores más populares de la ciudad y que le han hecho importantes aportes a la tradición del Carnaval a lo largo de su historia.

Y desde ese día la alegría del barranquillero y de visitantes se desbordó como un chorro incontrolable que solo podrá pararse el marte 9 de febrero cuando ‘Joselito Carnaval’ se vaya con sus cenizas.

Por eso, haciendo honor al mandato de la reina Marcela, al día siguiente cientos de barranquilleros madrugaron para darse cita en la guacherna fluvial, que a bordo de embarcaciones decoradas como carrozas flotantes rindieron homenaje a nuestro majestuoso Río Grande de la Magdalena.

El verdadero abrebocas del Carnaval se da con la Guacherna, el más bello desfile nocturno, en que, en esta oportunidad desfilarán 15 mil bailarines, quienes portando faroles coquetearán a la luna barranquillera, la consentida de Esthercita Forero, creadora del evento y en cuyo homenaje se bautizó, con su nombre, este evento.

Para los cuatro días centrales del Carnaval, 6, 7, 8 y 9 de febrero, miles de barranquilleros y visitantes esperan para disfrutar de eventos como la batalla de flores, donde majestuosas carrozas transportan alegría, colorido, lujo y lo más vistoso de estas fiestas.

La Vía 40, corredor industrial y empresarial de la ciudad, se convierte en ‘Cumbiódromo’, bautizado así en honor a la otra reina del Carnaval, su majestad la Cumbia. Por ese escenario desfilan además comparsas, disfraces, danzas y demás manifestaciones culturales de Barranquilla, la región Caribe y otras zonas del país.

Pero como el Carnaval de Barranquilla tiene espacio para todo, paralelo a la programación oficial, se dan en la ciudad otros eventos igualmente representativos del folclor y la tradición de nuestra cultura.

Es así como el sábado, mientras por el Cumbiódromo se desarrolla la batalla de Flores, por la carrera 44 o Avenida Cuartel, se lleva a cabo el desfile de Asociación de Grupos Folclóricos del Atlántico, que reúne a grupos de la Región y el país entero en un evento igualmente concurrido.

El domingo, el cumbiódromo se abre nuevamente para el desfile de la Gran Parada, que le rinde homenaje a la tradición de nuestros pueblos caribeños.

Ese día la Asociación de Grupos Folclóricos, desarrolla un desfile denominada Gran Parada ‘Carlos Franco’, en honor al desaparecido folclorista de la ciudad.

El lunes el turno es para las comparsas. Ese día, las plumas multicolores, las lentejuelas, los maquillajes y la vistosidad de los disfraces se conjugan en la Gran parada de Fantasía, un hermoso evento en que los sones modernos se mezclan con espectaculares coreografías para hacer su aporte a un Carnaval que no tiene distingo de manifestación alguna.

El día martes, el último de los cuatro y el primero del siguiente año, el rey del carnaval, ‘Joselito’, el personaje que representa al carnavalero gozón, parrandero y mujeriego, se despide de su pueblo cuando con sus cenizas se va a descansar para tomar fuerzas y el próximo año seguir alegrando a quienes viven y gozan de esta, la más representativa, alegre, folclórica y popular fiesta del mundo entero, considerada Obra Maestra del patrimonio Oral e inmaterial de la Humanidad, concedido por la Unesco el año 2003.