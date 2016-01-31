MinHacienda invita a votar por la paz

El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, el Gobernador del Atlántico Eduardo Verano de la Rosa, entre otros funcionarios en la inauguración de los hospitales( Foto, prensa Gobernación del Atlántico )

Barranquilla

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, aprovechó la inauguración de dos hospitales en el sur del Atlántico, para convocar a los colombianos a votar por el plebiscito por la paz, después que concluyan las conversaciones con las Farc en La Habana, Cuba.

El funcionario destacó que con la paz llegará mayor inversión a Colombia y se generarán más oportunidades de trabajo, que permitirán mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas.

El ministro de Hacienda acompañó al Gobernador del Atlántico Eduardo Verano a la inauguración de los hospitales del corregimiento de Algodonal y el Municipio de Santa Lucía con una inversión de más de 16.000 millones de pesos, obras que se adelantaron después de la tragedia del sur departamento.