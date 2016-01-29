Barranquilla de Guacherna!

Marcela García irá disfrazada de loca, con piedra en la mano, en un homenaje a uno de los disfraces más queridos de la tradición.( Foto cortesía facebook reina del Carnaval )

Barranquilla

En total 178 grupos folclóricos serán los encargados de prender la fiesta y alegrar a los barranquilleros en la noche de Guacherna, una tradición rescatada en 1974 por la novia eterna Esthercita Forero, tradición que cada año le rinde tributo con su canción que es un himno de esta fiesta.

Será una noche de locura porque la propia soberana Marcela García irá disfrazada de loca, con piedra en la mano, en un homenaje a uno de los disfraces más queridos de la tradición.

La marcha de la alegría comenzará a las 7 de la noche en la calle 74 con un desfile encabezado por caballos de la Policía Nacional y la banda distrital de las Casas de la Cultura y los disfraces de Carnaval.

Marcela irá acompañada del grupo Perlas del Caribe, los Diablo Arlequines de Sabanalarga y las Marimondas del Barrio Abajo.

1800 policías garantizarán la tranquilidad de los miles de barranquilleros que se toman las calles de Barranquilla en la noche de Guacherna. Se prende la fiesta del Carnaval.

Faroles de colores, una luna enamorada y miles de danzantes serán los protagonistas de esta noche de colores, de alegría, de fiesta que es la guacherna, una tradición que inició a comienzos del siglo XX, cuando en las calles del barrio abajo, los vecinos salían en grupos alumbrados con lámparas y recorrían las calles de la arenosa a ritmo de tambores.

Hoy la fiesta está viva! Miles de danzantes y centenares de disfraces se toman la carrera 44 en un recorrido de algo más de tres horas en lo que es el llamado oficial para que la gente se una en una sola gozadera como ha decretado la reina Marcela.

La ciudad se viste de colores desde temprano, lo único que le pedimos los barranquilleros al santo patrono San Nicolás es que no nos caiga el Zika, para poder gozar y bailar el Carnaval hasta el miércoles de Cenizas!