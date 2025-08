Aumento del dólar afecta a Cartageneros pero favorece turismo extranjero

Cartagena por su condición de ciudad turística e industrial se ve afectada directamente en sus finanzas y economía con la cotización del dólar y devaluación de los precios del petróleo.

Según Mónica Fadul, presidenta de Fenalco en Bolívar, los altos niveles que registra la divisa favorecen actividades como el turismo de extranjeros pero el bolsillo de los nacionales y habitantes de la ciudad se ven afectados.

“El valor de la divisa como comercio es preocupante por la llegada de productos importados se reduce sensiblemente o estos aumentan si llegan a producirse de una manera importante, de esta manera los consumidores finales que son los que se privilegian con el intercambio económico y con una divisa un poco más competitiva pues naturalmente ven más reducida sus posibilidades de compra porque los precios aumentan cuando se encuentran en el mercado estos bienes de exportación”, dijo.

Por su parte, María Claudia Páez, directora de la Cámara de Comercio de Cartagena, manifestó que es mucha la expectativa de la nueva refinería de la ciudad y a la vez competir con el desplome de los precios del petróleo a nivel mundial,

La funcionaria también destacó que hay que fortalecer las exportaciones para afrontar el incremento del dólar. “Definitivamente el tema del dólar, la baja de los precios del petróleo y una inflación tan alta si nos ha afectado, por supuesto que nos afecta, pero también estos son los momentos donde se tiene que aprovechar estas oportunidades”, dijo Paéz.

Y añadió que “el modelo económico que veníamos acostumbrados, con indicadores que mostraban estos tres elementos, tiene que cambiar y esta devaluación del peso frente al dólar nos lleva a que tenemos que exportar más”.

Finalmente dijo que Cartagena tiene la ventaja de poseer una gran industria que exporta, que está centrada en el tema petroquímico, en todo el desarrollo de Mamonal y en el tema de puertos.

El concejal Zaith Adechine es consciente que la ciudad se encarecerá aún más si el dólar continúa su ascenso y la refinería de Cartagena no alcanza su máxima producción. “El dólar es la principal problemática, porque es que el tema de la competencia y el tema económico siempre es de oferta y demanda. En la medida en que vengan más extranjeros con un dólar caro, con una revaluación bastante considerable, ellos tendrán mayor poder adquisitivo. Pero un cartagenero no puede competir contra esos extranjeros, va a ser muy difícil que yo me pueda ir a un restaurante costoso, mientras que para un extranjero es mucho más fácil”, explicó.

La mayoría de sectores coincide en que desde el gobierno nacional se debe dar un trato preferencial a Cartagena con algunas excepciones tributarias para poder afrontar esta coyuntura económica mundial.