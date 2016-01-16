Por primera vez lectura del Bando se hará en tres sitios

Barranquilla

De tres lugares disponen los barranquilleros para disfrutar de la lectura del bando en estos carnavales 2016. A través de este evento la reina central de las festividades Marcela García que decretará el inicio de manera oficial a las fiestas del Dios Momo.

La Plaza de la Paz, la Cancha de Fútbol de Nueva Granada y el parqueadero del estadio Metropolitano son los escenarios donde su Majestad Marcela García, leerá el mencionado decreto y además recibirá las llaves de la ciudad de manos del alcalde Alejandro Char.

Según fuentes allegadas a la reina, esta lucirá 6 vestidos, todos diseñados por Alfredo Barraza, durante su presentación en tarima que está prevista sea por espacio de 50 minutos.

Con la coreografía de Pedro Diaz, se iniciará la puesta en escena de la Soberana, que evocará un largo día de un carnavalero que recorre varios sectores de la ciudad, en busca de gozo y jolgorio y donde baila al son de la danza de las Marimondas, las Negritas Puloy, El Congo y por supuesto la Cumbia enmarcada por el Tambor y las Maracas.

El show musical en la Plaza de la Paz, estará cargo de Dolcey Gutierrez y Alci Acosta, a quienes se les entregará el “Turbante de la Tradición”, el máximo galardón folclórico que se les otorga en homenaje al gran aporte a dichas festividades.