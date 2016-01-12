Medicina Legal niega que descomposición de cadáveres en morgue de Baranoa sea por fallas en refrigeradores

Barranquilla

La Morgue de Baranoa, que es utilizada mientras en la sede regional de Barranquilla se terminan algunas reparaciones, cuenta con las condiciones de refrigeración para la conservación de cadáveres, de acuerdo con lo explicado por el director general del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Carlos Eduardo Valdez, quien asegura que él personalmente inspeccionó el sitio el pasado mes de diciembre cuando se puso en servicio una nueva nevera.

“Yo, personalmente, estuve en Baranoa el pasado 28 de diciembre cuando pusimos al servicio la nueva nevera que tiene las condiciones para mantener en conservación hasta 10 cuerpos”, dijo el funcionario.

Explicó que es muy probable que el tema de los cuerpos descompuestos se haya dado por causa de afectaciones en órganos viscerales al momento de sus muertes lo que acorta el tiempo para la descomposición de cadáveres.

Dijo que es inaceptable que las funerarias en Barranquilla se estén negado a recibir cadáveres con algún grado de descomposición tal como lo denunciaron oyentes de Caracol Radio.

A propósito de casos de cadáveres descompuestos, en días pasados fue sepultado el cuerpo de Alejandro Garrido, el auxiliar de vuelo que supuestamente se suicidó tras haber asesinado a su esposa e hijo en un apartamento del sector de El Rodadero, en Santa Marta.

El cuerpo de la mujer y el menor fue reclamado por familiares de esta, pero de allegados a Garrido nadie se ha presentado a reclamarlo.