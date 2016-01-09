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29 jul 2026 Actualizado 06:55

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Cultura

Inician los eventos de pre-carnaval

Coronación de reinas y toma de disfraces dentro de la agenda en la Barranquilla y el Atlántico.

Los carnavales de Barranquilla 2016 serán del 6 al nueve de febrero.

Los carnavales de Barranquilla 2016 serán del 6 al nueve de febrero.(Foto cortesía carnavaldebarranquilla.org)

Los carnavales de Barranquilla 2016 serán del 6 al nueve de febrero.
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A partir de hoy inicia los eventos de pre-carnaval en Barranquilla con la lectura del bando y coronación de las reinas centrales de las poblaciones del área metropolitana Galapa y Santo Tomás, que contarán con un espectáculo con más de 150 bailarines y la presentación de reconocidas agrupaciones de música tropical en tarimas ubicadas en las plazas principales de estos poblados.

También la corporación autónoma del carnaval Gay lanzará hoy la programación de eventos e inicio de su agenda.

Estos eventos están programados a partir de las 7 de la noche, de manera previa a las 3 de la tarde más de 90 disfraces tradicionales de carnaval se tomarán las recién inauguradas plazas de san Nicolás, la intendencia fluvial y el paseo bolívar en el centro de la ciudad.

Los carnavales de barranquilla 2016 serán del 6 al nueve de febrero.

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