Crece incertidumbre por manizaleño asesinado en México

Manizales

Familiares de Carlos Arturo Marulanda Orozco, el manizaleño de 28 años, que hace parte del grupo de cinco colombianos asesinados, hace tres semanas en Veracruz México, piden a la cancillería darles claridad en el proceso de repatriación del cuerpo y darles una fecha concreta de cuando se realizaría este proceso.

El pasado fin de semana les dijeron que el cuerpo de su ser querido llegaría aproximadamente entre el lunes 7 o martes 8 de diciembre. Ya han pasado cuatro días y el cuerpo de Carlos Arturo no llega al país.

Antonio Orozco tío de la víctima manifestó que el pasado miércoles los llamaron de la cancillería y les dijeron que este proceso de repatriación se demoraría dos semanas más y les explican que el proceso se ha demorado, ya que se trata de una muerte violenta y las investigaciones son complejas.

Los familiares guardaban la esperanza de darle cristiana sepultura a Carlos Arturo antes de que finalizara este 2014.ahora la incertidumbre se ha apoderado de ellos porque no tienen una fecha exacta de la llegada del cuerpo.

El tío de Marulanda asegura que por parte de los familiares de las cinco víctimas, enviaron oportunamente la documentación requerida y que por eso no se explican la demora dela repatriación, incluso cuestionan si hay negligencia de las autoridades de uno de los dos países.

“Mi hermana (la mamá dela víctima) ya no sabe ni que hacer. Dios quiera que todo se dé rápidamente”, dijo Antonio Orozco.

Carlos Arturo Marulanda trabajaba como prestamista en el país manito y fue asesinado junto a otros cuatro hombres colombianos oriundos de Risaralda.