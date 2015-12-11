Empresa privada apoya el Carnaval 2016

En el marco del Plan Especial de Salvaguarda, en 2016 se beneficiarán aproximadamente unos 55 mil carnavaleros entre los cuales se encuentran periodistas, gestores culturales, hacedores del Carnaval y ciudadanos en general comprometidos con la educación y preservación de nuestra cultura.

De estas iniciativas, se resalta el Premio de Periodismo ‘Ernesto McCausland Sojo’ a la Mejor Crónica de Carnaval que incentiva la labor de los periodistas que cubren la Fiesta rindiendo homenaje al gran cronista de la región Caribe.

En su cuarta versión el Premio presenta dos nuevas categorías: Mejor Crónica Colaborador habitual prensa escrita, dirigida a los profesionales que realizan trabajos periodísticos para diferentes medios de comunicación en calidad de colaboradores y Nuevos Cronistas, dirigido a los periodistas en formación o estudiantes de Comunicación Social.

Asimismo, alineada con su orientación social de desarrollar el capital humano y con la importancia que le da a la educación, Promigas hará posible la entrega de 30 becas a los hacedores y gestores culturales del Carnaval para su participación en el Diplomado Carnaval, Arte, Patrimonio y Desarrollo bajo la orientación académica del Centro Cultural Cayena de la Universidad del Norte. En los últimos seis años Promigas ha impulsado más de 180 gestores culturales, lo cual ha permitido registrar 54 proyectos en las convocatorias de estímulos del Ministerio de Cultura y la Alcaldía Distrital de Barranquilla para beneficio de miles de barranquilleros beneficiados de iniciativas musicales, folclóricas, dancísticas y artesanales.

Con el propósito de preservar las tradiciones del Carnaval y sus hacedores, entregará un estímulo a los grupos de tradición Las Farotas de Talaigua, Torito Ribeño, la danza Congo Reformado y Congo Rumbero, las cumbiambas La Revoltosa, La Arenosa y El Cañonazo; y las comparsas Fantasía Imperio del Fuego, Estampas Colombianas y Negritas Puloy portadores del patrimonio folclórico de la Fiesta.

Finalmente, en los últimos años Promigas ha sido un aliado estratégico en las Campañas de Cultura Ciudadana del Carnaval, la cual promueve buenas prácticas por parte de los Barranquilleros y visitantes del resto de Colombia y el extranjero y el respeto por nuestras tradiciones. En 2016, con el lema #CarnavalSomosTodos apoyará a Carnaval de Barranquilla S.A. con las acciones de pedagogía que se realizarán en la ciudad antes y durante el Carnaval, involucrando a todos en torno al respeto por nuestra cultura, invitándolos al disfrute responsable, a cuidar nuestro ambiente y a una movilidad segura entregando las llaves y haciendo correcto uso de las señales de tránsito.