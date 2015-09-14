Extiende por 10 días más cierre de edificio de Tribunales en Medellín

Medellín

Pese a que el Consejo Superior de la Judicatura, seccional Medellín, presentó un plan de mejoramiento para superar los problemas de humedad, deficiencias en el acueducto y posibles fallas estructurales que dieron origen al cierre inicial de tres días hábiles de las instalaciones del Edificio Rodrigo Lara Bonilla, para el Gobierno Nacional no son suficientes.

Según el Ministerio del Trabajo en la edificación, de 50 años de antigüedad y donde están ubicadas las sedes del Tribunal Superior de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, aun no existe la seguridad suficiente que le permita concluir que se han subsanado las irregularidades evidenciadas.

También el Ministerio señala que por el contrario, no ha variado para nada el grave panorama que se viene presentando y que por lo tanto el Consejo Superior de la Judicatura tiene hasta el próximo 25 de septiembre para que se adopten de manera inmediata las medidas tendientes a garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores de los tribunales.

La decisión del Gobierno Nacional precisa que si antes de los diez días hábiles se crean las condiciones para la reapertura, la medida será levantada, el Ministerio de Trabajo advirtió que si el 25 de octubre no hay avances, el cierre de los tribunales continuará.