Incautan mil 600 millones de pesos del Clan Úsuga en Medellín

Medellín

Mil 663 millones de pesos en efectivo, propiedad de la organización criminal “Clan Usuga” , fueron incautados en un operativo conjunto realizado por tropas de la Cuarta Brigada, la unidad de lavado de activos de la fiscalía y el Grupo CTI Especial Estupefacientes.

El dinero, en billetes de 50 mil, se encontró en dos cajas fuertes que estaban camufladas en una vivienda del conjunto residencial Avignon, en el exclusivo sector de El Poblado, al sur de Medellín.

Según informes de inteligencia, la gruesa suma de dinero iba a ser utilizada en la compra de un cargamento de cocaína.

Varios hombres que custodiaban el dinero lograron huir al llegar las autoridades.

La incautación de los mil 600 millones de pesos, es un nuevo golpe en contra de las finanzas de la organización criminal ´Clan Usuga´, contra la que el gobierno ha lanzado una ofensiva total para desmantelarla y dar con su máximo jefe, Dairo Antonio Úsuga, alias 'Otoniel', por quien el Estado ofrece una recompensa de mil 500 millones de pesos.