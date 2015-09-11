Medellín vive desde hoy la Novena Fiesta del Libro y la Cultura

Medellín

Se abre en Medellín la Novena Fiesta del libro y la cultura de Medellín, con una extensa programación que irá hasta el próximo domingo, 20 de septiembre, en la que se espera la asistencia de unas 350 mil personas en los diversos escenarios dispuestos para los libros, las editoriales, los escritores, expositores.

Para las diez de esta mañana está prevista la llegada de centenares de niños de y adolescentes a la instalaciones del Jardín Botánico en una ceremonia para integrar a los estudiantes desde la primera infancia a la pasión por el libro, estimular la lectura, amor por la cultura, y motivar la ciencia, la educación, el arte y la investigación.

Así lo describió el director de esta Novena Fiesta del Libro y la Cultura, Juan Diego Mejía, al garantizar que este año, con la presencia de cientos de invitados especiales, por lo menos 60 de ellos del exterior, y la llegada de escritores de diversas tendencias, géneros, ideologías y culturas, Medellín vivirá una auténtica fiesta del pensamiento, la literatura, las artes.-

Para esta oportunidad, la Fiesta del Libro y la Cultura tiene como invitada central la ciudad de Santiago de Chile, con participación de reconocidos escritores, periodistas, editores e intelectuales de ese país.

Aunque la apertura del Jardín Botánico, sede central de la Fiesta, se efectuará en la mañana, el acto inaugural se cumplirá a las 6:30 p.m. en la Sala Múltiple del Parque Explora, encabezado por el Alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, sus secretarios de educación y de cultura, los organizadores de la fiesta y los invitados nacionales e internacionales que han llegado a la ciudad.

Tradicionalmente, en la inauguración de la Fiesta del Libro, Medellín rinde homenaje a uno de los reconocidos escritores invitados y en esta oportunidad, la Alcaldía de Medellín entregará la Medalla al Mérito cultural y educativo Porfirio Barba Jacob al escritor santandereano afincado en Medellín, (profesor de la Universidad de Antioquia), Pablo Montoya, ganador del Premio Rómulo Gallegos 2015.

“Hay una gran programación académica, estos autores que nos acompañan estarán junto a otros que llegan de 17 países del mundo. Tenemos 320 invitados y un gran grupo de trabajo durante 10 días”, afirmó el director de la Fiesta, Juan Diego Mejía.

Tren de la cultura

De manera conmemorativa, el Metro de Medellín puso a rodar el Tren de la Cultura, que contiene imágenes representativas de 20 escritores antioqueños, quienes serán homenajeados en esta feria.

La gerente del Metro de Medellín, Claudia Patricia Restrepo Montoya, destacó que la pasión por la lectura se debe trasladar a todos los espacios de la ciudad, incluyendo el sistema masivo de trasporte.

“Yo me siento satisfecha porque este va ser el vagón más sexy que habrá en el Metro por estos días, tiene los hombres más guapos de la región y las mujeres más atractivas, nuestros escritores. La gran invitación es que nos veamos y nos leamos en ese vagón y en ese tren, que es el de la lectura”, afirmó la señora Restrepo Montoya en diálogo con Caracol Radio.

Dónde

La Zona Norte de Medellín, en el sector donde confluyen el Jardín Botánico, el Parque Explora, el Planetario Municipal, el Parque de los Deseos, La Universidad de Antioquia, el Parque Norte, y la Estación Universidad del Metro, está dispuesta para recibir durante diez días a más de 350 mil visitantes.

En esos y otros escenarios de la ciudad podránparticipar en una amplia y variada programación que incluye charlas, lanzamientos de libros, exposiciones,conversatorios, talleres, conferencias,propuestas artísticas, que buscan celebrar la vida en torno a las letras.

Serán 130 lanzamientos de libros, 67 actividades artísticas y 50 charlas y destacan eventos como el Salón Iberoamericano del Libro Universitario, en el que participarán más de 80 fondos editoriales de 11 países de Iberoamérica y donde exhibirán más de 4.000 títulos distribuidos por áreas del conocimiento.

Pero además, el Salón del Libro Infantil y Juvenil tendrá una muestra de más de 6.000 títulos.

Tras el acto protocolario inaugural, la Feria comenzará con un conversatorio sobre los proyectos que se adelantan en comunicaciones y patrimonio, a cargo de Ricardo Ramírez realizador de cine y televisión y Freddy Suárez Pareja productor de televisión de la Universidad de Antioquia.

Encuentre aquí la programación de la Novena Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín

http://www.fiestadellibroylacultura.com/programacion-fiesta-libro/

Fiesta del Libro y la Cultura

http://www.fiestadellibroylacultura.com/