Otro equipo médico de Antioquia apoya la atención en la frontera

Con el fin de cumplir con análisis de la situación sanitaria de los albergues donde se están quedando cientos de deportados del Venezuela, un equipo especializado de médicos del programa aéreo de salud del departamento antioqueño viajó a la zona de Frontera.

La secretaria de salud de Antioquia, Luz Marina Agudelo Suárez, explicó que la atención humanitaria que fue coordinada con el Ministerio de Salud y la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, busca además determinar posibles riesgos de epidemias en esos lugares.

"Iniciamos una brigada de salud en los albergues de la frontera en Cúcuta (…) La brigada está integrada por miembros de la Cruz Roja y el programa aéreo de Salud, dos médicos, un odontólogo y un auxiliar de odontología y tres técnicos de atención pre hospitalaria y estarán durante toda esta semana prestando los servicios en los albergues", detalló la jefa de salud en Antioquia.

La ayuda médica inicialmente está planteada para esta semana, pero que se puede extender por el tiempo que sea determinado por las autoridades nacionales.

En las jornadas se brindará a los colombianos también atención en servicios de odontología y generales, además se practicarán exámenes del estado de nutrición, especialmente de los menores de edad.

El equipo médico cuenta con la disposición del nuevo avión Cessna C208B que fue adquirido por el gobierno departamental.